Министр обороны США перешел на русский при вопросе об импичменте Трампа
Глава Министерства обороны США Марк Эспер ответил по-русски журналисту, спросившему о возможных мерах по отношению к подполковнику Александру Виндману, давшему показания против президента США Дональда Трампа по делу об импичменте.
Точнее министр ответил по-английски, по-русски и по-немецки, передает RT.
«No, нет, nein. Какой язык вам подходит?», — спросил руководитель Пентагона.
Виндман состоял в Совете национальной безопасности в Белом доме, а также слушал разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.Общество
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