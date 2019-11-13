Министр обороны США перешел на русский при вопросе об импичменте Трампа

Глава Министерства обороны США Марк Эспер ответил по-русски журналисту, спросившему о возможных мерах по отношению к подполковнику Александру Виндману, давшему показания против президента США Дональда Трампа по делу об импичменте.

Точнее министр ответил по-английски, по-русски и по-немецки, передает RT.

«No, нет, nein. Какой язык вам подходит?», — спросил руководитель Пентагона.

Виндман состоял в Совете национальной безопасности в Белом доме, а также слушал разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.