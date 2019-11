Морган из УНИКСа попал в символическую пятерку недели в Лиге ВТБ

Пресс-служба Единой лиги ВТБ определила символическую пятерку прошедшей игровой недели.

В число лучших включен форвард УНИКСа Реймар Морган, набравший 30 очков в игре с «Нижним Новгородом».

Также в сборную вошли Алексей Швед («Химки»), Душан Ристич («Астана»), Исайя Хикс («Автодор») и Майк Джеймс (ЦСКА).

Символическая пятерка недели №7 | All-VTB League Team of the Week #7:



