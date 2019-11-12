В Уфе экс-помощница прокурора и ее отец предстанут перед судом за продвижение товарища по службе

В Башкирии перед судом предстанут 28-летняя помощница прокурора Советского района Уфы и ее 48-летний отец. Они обвиняются во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Следствием установлено, что в декабре 2017 года бывшая помощница прокурора из разговора со своим коллегой из прокуратуры одного из отдаленных районов республики узнала, что тот хотел бы перевестись в одну из прокуратур столицы Башкирии. Девушка предложила ему обратиться к ее отцу, который находится в хороших отношениях с прокурором Советского района города, и пообещала организовать встречу.

Подозреваемая рассказала отцу о затруднениях товарища в продвижении по службе, и они решили передать взятку прокурору. Так, мужчина встретился в январе 2018 года с коллегой дочери и рассказал, что ему нужно передать 550 тыс. рублей, которые впоследствии будут переданы прокурору Советского района Уфы. Взамен подозреваемый пообещал должность помощника прокурора.

Правоохранитель согласился и передал нужную сумму, однако позже опомнился и обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ Башкирии. Обвиняемые вину в содеянном признали.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу в ближайшее время, сообщает пресс-служба Следкома РБ.

Ранее сообщалось, что нижнекамское предприятие оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки инспектору Ростехнадзора.