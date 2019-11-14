День в истории: теория света, туннель под Ла-Маншем, 90 лет со дня рождения первого директора НКНХ
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 14 ноября. В этот день отмечают:
- Всемирный день борьбы с диабетом
- Всемирный день качества
- День социолога в России
В этот день произошло:
- 1860 — Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединен Уссурийский край.
- 1903 — в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
- 1908 — Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.
- 1919 — взятие Красной Армией города Омска. Поражение войск адмирала Колчака.
- 1920 — в России Красная Армия занимает Севастополь в Крыму.
- 1925 — в Париже открывается выставка искусства сюрреалистов, включающая работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.
- 1927 — исключение Троцкого и Зиновьева из ВКП(б), Каменева и Х. Раковского — из ЦК ВКП(б).
- 1935 — состоялось Первое Всесоюзное совещание стахановцев.
- 1936 — в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.
- 1939 — на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля.
- 1944 — генерал Андрей Власов, перешедший на сторону Германии, обнародует в Праге манифест Комитета освобождения народов России и избирается председателем этого комитета.
- 1947 — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию с требованием провести всеобщие выборы во всей Корее под наблюдением Временной комиссии ООН по Корее.
- 1968 — первая в Европе трансплантация легкого.
- 1979 — иранские активы замораживаются в американских банках.
- 1994 — открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.
В этот день родились:
- 1650 — Вильгельм III Оранский (ум. 1702), штатгальтер (правитель) Нидерландов с 1674, король Англии с 1689.
- 1762 — Карагеоргий (Георгий Петрович; ум. 1817), руководитель Первого сербского восстания против Османского ига (1804—1813), основатель династии Карагеоргиевичей.
- 1823 — Михаил Лонгинов (ум. 1875), русский писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк литературы, государственный деятель.
- 1840 — Клод Моне (ум. 1926), французский живописец, основоположник импрессионизма.
- 1907 — Астрид Линдгрен (ум. 2002), шведская детская писательница.
- 1918 — Павлик Морозов (убит в 1932), советский школьник, пионер-герой.
- 1929 — Николай Лемаев, министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, ранее — генеральный директор Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», первый директор нижнекамского химкомбината.
- 1930 — Эдвард Уайт (погиб в 1967), первый астронавт США, вышедший в открытый космос (1965).
- 1948 — принц Чарльз, наследник британского трона.
- 1954 — Кондолиза Райс, американский государственный и политический деятель, политолог.
- 1989 — в СССР принята Декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению
В этот день умерли:
- 1716 — Готфрид Лейбниц (р. 1646), немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель.
- 1905 — Роберт Уайтхед (р. 1823), английский инженер, считающийся изобретателем торпеды.
- 1977 — Бхактиведанта Свами Прабхупада (р. 1896), индийский религиозный деятель и писатель, основатель Международного общества сознания Кришны.
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