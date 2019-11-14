День в истории: теория света, туннель под Ла-Маншем, 90 лет со дня рождения первого директора НКНХ

Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 14 ноября. В этот день отмечают:

Всемирный день борьбы с диабетом

Всемирный день качества

День социолога в России

В этот день произошло:

1860 — Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединен Уссурийский край.

1903 — в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1908 — Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

1919 — взятие Красной Армией города Омска. Поражение войск адмирала Колчака.

1920 — в России Красная Армия занимает Севастополь в Крыму.

1925 — в Париже открывается выставка искусства сюрреалистов, включающая работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.

1927 — исключение Троцкого и Зиновьева из ВКП(б), Каменева и Х. Раковского — из ЦК ВКП(б).

1935 — состоялось Первое Всесоюзное совещание стахановцев.

1936 — в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.

1939 — на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля.

1944 — генерал Андрей Власов, перешедший на сторону Германии, обнародует в Праге манифест Комитета освобождения народов России и избирается председателем этого комитета.

1947 — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию с требованием провести всеобщие выборы во всей Корее под наблюдением Временной комиссии ООН по Корее.

1968 — первая в Европе трансплантация легкого.

1979 — иранские активы замораживаются в американских банках.

1994 — открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.

В этот день родились:

1650 — Вильгельм III Оранский (ум. 1702), штатгальтер (правитель) Нидерландов с 1674, король Англии с 1689.

1762 — Карагеоргий (Георгий Петрович; ум. 1817), руководитель Первого сербского восстания против Османского ига (1804—1813), основатель династии Карагеоргиевичей.

1823 — Михаил Лонгинов (ум. 1875), русский писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк литературы, государственный деятель.

1840 — Клод Моне (ум. 1926), французский живописец, основоположник импрессионизма.

1907 — Астрид Линдгрен (ум. 2002), шведская детская писательница.

1918 — Павлик Морозов (убит в 1932), советский школьник, пионер-герой.

1929 — Николай Лемаев, министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, ранее — генеральный директор Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», первый директор нижнекамского химкомбината.

1930 — Эдвард Уайт (погиб в 1967), первый астронавт США, вышедший в открытый космос (1965).

1948 — принц Чарльз, наследник британского трона.

1954 — Кондолиза Райс, американский государственный и политический деятель, политолог.

1989 — в СССР принята Декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению

В этот день умерли: