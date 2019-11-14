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День в истории: теория света, туннель под Ла-Маншем, 90 лет со дня рождения первого директора НКНХ

01:30, 14.11.2019
День в истории: теория света, туннель под Ла-Маншем, 90 лет со дня рождения первого директора НКНХ
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 14 ноября. В этот день отмечают:

  • Всемирный день борьбы с диабетом
  • Всемирный день качества
  • День социолога в России

В этот день произошло:

  • 1860 — Пекинский трактат между Россией и Китаем: к России присоединен Уссурийский край.
  • 1903 — в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
  • 1908 — Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.
  • 1919 — взятие Красной Армией города Омска. Поражение войск адмирала Колчака.
  • 1920 — в России Красная Армия занимает Севастополь в Крыму.
  • 1925 — в Париже открывается выставка искусства сюрреалистов, включающая работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.
  • 1927 — исключение Троцкого и Зиновьева из ВКП(б), Каменева и Х. Раковского — из ЦК ВКП(б).
  • 1935 — состоялось Первое Всесоюзное совещание стахановцев.
  • 1936 — в СССР организуется Гидрометеорологическая служба.
  • 1939 — на улицах Москвы проходит большой автопробег, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля.
  • 1944 — генерал Андрей Власов, перешедший на сторону Германии, обнародует в Праге манифест Комитета освобождения народов России и избирается председателем этого комитета.
  • 1947 — Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию с требованием провести всеобщие выборы во всей Корее под наблюдением Временной комиссии ООН по Корее.
  • 1968 — первая в Европе трансплантация легкого.
  • 1979 — иранские активы замораживаются в американских банках.
  • 1994 — открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.

В этот день родились:

  • 1650 — Вильгельм III Оранский (ум. 1702), штатгальтер (правитель) Нидерландов с 1674, король Англии с 1689.
  • 1762 — Карагеоргий (Георгий Петрович; ум. 1817), руководитель Первого сербского восстания против Османского ига (1804—1813), основатель династии Карагеоргиевичей.
  • 1823 — Михаил Лонгинов (ум. 1875), русский писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк литературы, государственный деятель.
  • 1840 — Клод Моне (ум. 1926), французский живописец, основоположник импрессионизма.
  • 1907 — Астрид Линдгрен (ум. 2002), шведская детская писательница.
  • 1918 — Павлик Морозов (убит в 1932), советский школьник, пионер-герой.
  • 1929 — Николай Лемаев, министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, ранее — генеральный директор Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», первый директор нижнекамского химкомбината.
  • 1930 — Эдвард Уайт (погиб в 1967), первый астронавт США, вышедший в открытый космос (1965).
  • 1948 — принц Чарльз, наследник британского трона.
  • 1954 — Кондолиза Райс, американский государственный и политический деятель, политолог.
  • 1989 — в СССР принята Декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению

В этот день умерли:

  • 1716 — Готфрид Лейбниц (р. 1646), немецкий философ-идеалист, математик, физик и изобретатель.
  • 1905 — Роберт Уайтхед (р. 1823), английский инженер, считающийся изобретателем торпеды.
  • 1977 — Бхактиведанта Свами Прабхупада (р. 1896), индийский религиозный деятель и писатель, основатель Международного общества сознания Кришны.
ОбществоИстория Татарстан
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