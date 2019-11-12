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Зарплатный фонд министерства цифрового развития Татарстана составит 1,25 млн

12:15, 12.11.2019 1
Зарплатный фонд министерства цифрового развития Татарстана составит 1,25 млн
Фото: realnoevremya.ru

Зарплатный фонд созданного в сентябре министерства цифрового развития республики Татарстан при 57 человек в штате составил 1 251 195 рублей. Такие цифры озвучило правительство РТ.

Согласно документу, министру разрешено иметь трех заместителей, в том числе одного первого. Ранее Алексей Песошин подписал постановление о назначении Радика Гисмятова заместителем министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Известны также имена двух других заместителей — это Булат Исмагилов и Азат Мугинов. Оба чиновника были назначены в 2017 году.

Напомним, что министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий образовано в сентябре 2019 года путем реорганизации министерства информатизации и связи Татарстана.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 19:35
    Сотрудники будут зарабатывать по 15 тысяч ?
    Или же это только оклады ?
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