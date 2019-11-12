В Татарстане хотят обанкротить муниципальную УК Нурлатского района

Зеленодольское ООО «Авто» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Нурлатского муниципального района Республики Татарстан».

Иск был подан 7 ноября и пока не принят к производству. Сумма требований составила 450 тыс. рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

МУП было учреждено 20 июля 2007 года исполкомом Нурлатского района. Директором с июня 2018 года является Ришат Яруллин.