Казань стала одним из лидеров среди городов России по обеспеченности заведениями общепита

Казань заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших городов России по обеспеченности заведениями общепита — здесь на тысячу человек приходится четыре точки. Лидером рейтинга стала Пермь, где на тысячу жителей здесь приходится 4,3 точки.

Всего по состоянию на октябрь в столице Татарстана имеется около 5 123 заведений общепита, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные 2Gis.

Стоит отметить, что по прогнозам экспертов Казань, Пермь, а также Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск станут перспективными направлениями для открытия фуд-холлов.

Ранее Минпромторг РТ сообщил, что по итогам января — сентября 2019 года в Татарстане осталось около 5 тыс. мест общественного питания. Это на 23,8% (1,5 тыс.) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

