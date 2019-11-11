В Минкомсвязи увидели предпосылки повышения тарифов на связь в России

Минкомсвязь РФ видит предпосылки повышения тарифов на связь. В частности, из-за отмены внутреннего роуминга, расходов на исполнение требований «пакета Яровой», роста тарифов на электроэнергию и дефицита частот.

«Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ («пакета Яровой»), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тарифы на связь в России в следующем году могут повыситься на 10%.

Как объяснили информагентству в ведомстве, в настоящее время в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы для разгрузки сетей, но если в ближайшее время дополнительный частотный ресурс не будет найден, операторам придется поднимать цены.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что запрета пользоваться Telegram в России нет ни для пользователей, ни для госструктур.