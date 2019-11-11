В Минкомсвязи увидели предпосылки повышения тарифов на связь в России
Минкомсвязь РФ видит предпосылки повышения тарифов на связь. В частности, из-за отмены внутреннего роуминга, расходов на исполнение требований «пакета Яровой», роста тарифов на электроэнергию и дефицита частот.
«Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ («пакета Яровой»), и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что тарифы на связь в России в следующем году могут повыситься на 10%.
Как объяснили информагентству в ведомстве, в настоящее время в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы для разгрузки сетей, но если в ближайшее время дополнительный частотный ресурс не будет найден, операторам придется поднимать цены.
Ранее в Минкомсвязи заявили, что запрета пользоваться Telegram в России нет ни для пользователей, ни для госструктур.ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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