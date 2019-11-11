Уремович из «Рубина» — в символической сборной 16-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) совместно со статистической компанией InStat Index представила символическую сборную 16-го тура.
В список лучших игроков тура вошел защитник казанского «Рубина» Филип Уремович, уверенно отыгравший матч против «Динамо» (0:1). Также в сборную попали вратарь «бело-голубых» Антон Шунин и полузащитник Максимилиан Филипп.
Сборная 16-го тура РПЛ по версии InStat:
Антон Шунин («Динамо») — Кристиан Рамирес («Краснодар»), Филип Уремович («Рубин»), Бранислав Иванович («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит») — Гжегош Крыховяк («Локомотив»), Константин Кучаев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Максимилиан Филипп («Динамо») — Маркус Берг («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит»).СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым