Кремль включил главу Башкирии в рейтинг губернаторов с высоким доверием

В Кремле высоко оценили работу главы Башкирии Радия Хабирова. Об итогах выполнения KPI (ключевых показателей эффективности), установленных для руководителей регионов, рассказали «Ведомости».

В системе KPI оценивается уровень доверия людей к президенту и губернатору, а также итоги выборов в регионах.

Лидером рейтинга губернаторов по уровню доверия стала Чечня. Вторую строчку заняли Тульская и Курская области, третью — Башкирия. Глава Башкортостана Радий Хабиров оказался в тройке губернаторов с высоким уровнем доверия.

Самый низкий уровень KPI оказался у губернаторов Архангельской области, Камчатки, Еврейской автономной области и Республики Коми.

Ранее Хабиров пообещал потратить на повышение зарплат бюджетников 1,6 млрд рублей.