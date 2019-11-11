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Кремль включил главу Башкирии в рейтинг губернаторов с высоким доверием

14:32, 11.11.2019 2
Кремль включил главу Башкирии в рейтинг губернаторов с высоким доверием
Фото: kremlin.ru

В Кремле высоко оценили работу главы Башкирии Радия Хабирова. Об итогах выполнения KPI (ключевых показателей эффективности), установленных для руководителей регионов, рассказали «Ведомости».

В системе KPI оценивается уровень доверия людей к президенту и губернатору, а также итоги выборов в регионах.

Лидером рейтинга губернаторов по уровню доверия стала Чечня. Вторую строчку заняли Тульская и Курская области, третью — Башкирия. Глава Башкортостана Радий Хабиров оказался в тройке губернаторов с высоким уровнем доверия.

Самый низкий уровень KPI оказался у губернаторов Архангельской области, Камчатки, Еврейской автономной области и Республики Коми.

Ранее Хабиров пообещал потратить на повышение зарплат бюджетников 1,6 млрд рублей.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 11 ноя
    Чечня по всем покпзателям всегда будет в лидерах. Кадыров умеет заставить себя уважать федеральных чиновников.
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  • Анонимно 11 ноя
    А если бы был мусульманин, то не получил бы такого одобрения.
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