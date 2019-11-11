Вратарь «Нефтехимика» Голубев — лучший игрок октября в ФНЛ

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев признан лучшим футболистом чемпионата ФНЛ-2019/20 в октябре, сообщает официальный сайт лиги.



В пяти октябрьских матчах Голубев пропустил три мяча (один из них с пенальти), а также трижды оставил ворота «сухими», доведя серию без пропущенных голов до 453 минут.

После 22-х туров вратарь нижнекамской команды делит с Денисом Вавилиным из «Томи» лидерство по матчам на «ноль» — у каждого по 10 таких игр.

Отметим, что «Нефтехимик» на данный момент идет на пятой строчке турнирной таблицы ФНЛ.