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Вратарь «Нефтехимика» Голубев — лучший игрок октября в ФНЛ

11:34, 11.11.2019
Вратарь «Нефтехимика» Голубев — лучший игрок октября в ФНЛ
Фото: 1fnl.ru

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев признан лучшим футболистом чемпионата ФНЛ-2019/20 в октябре, сообщает официальный сайт лиги.

В пяти октябрьских матчах Голубев пропустил три мяча (один из них с пенальти), а также трижды оставил ворота «сухими», доведя серию без пропущенных голов до 453 минут.

После 22-х туров вратарь нижнекамской команды делит с Денисом Вавилиным из «Томи» лидерство по матчам на «ноль» — у каждого по 10 таких игр.

Отметим, что «Нефтехимик» на данный момент идет на пятой строчке турнирной таблицы ФНЛ.

СпортФутбол Татарстан
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