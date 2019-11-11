Никита Сошников: «Года идут, меняются игроки и тренеры, а «Салават» остается «Салаватом»

Нападающий «Салавата Юлаева» и сборной России по хоккею Никита Сошников рассказал о своих выступлениях за уфимский клуб.

— Кажется, на старте этого сезона вы получаете настоящее удовольствие от хоккея?

— Последние три года я пропускал первые месяцы сезона из-за травм, так что на контрасте сейчас, конечно, это классное ощущение.



— Приятно видеть свое имя на первом месте в списке лучших снайперов КХЛ?



— Мне всегда интересны такие вещи. Я считаю, что это хорошая гонка, которая должна только приветствоваться. Она делает хоккей красивее. И для меня как для игрока это хороший спортивный интерес.



— У «Салавата» есть шансы на что-то серьезное в этом сезоне?



— Конечно, есть. У нас только высокие цели. В паузе ребята работают, не покладая рук, готовятся. Таблица очень плотная, и «Адмирал» близко, и «Сибирь» хорошо играет, так что нам нельзя сбавлять обороты, надо двигаться дальше.

— Как вы вообще оцениваете ход сезона для «Салавата»?



— Есть серии хороших игр, есть серии — плохих. Неровно идем, нет стабильности. Но, как я понял, в начале прошлого сезона «Салават» реально кувыркался, а сейчас — хоть какой-то график есть у нас.



— Есть мнение, что «Салавату» не особенно интересна регулярка…



— (Улыбается) «Салават» вообще интересный клуб, если вы не заметили. Я стараюсь делать свою работу.



— Как раз с Кадейкиным в прошлом сезоне обсуждали, что года идут, меняются игроки, меняются тренеры…



— А «Салават» остается «Салаватом». Есть такое, да, — сказал Сошников.



После 25 проведенных матчей «Салават Юлаев» имеет в своем активе 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Нападающий Никита Сошников с 14 голами возглавляет рейтинг снайперов КХЛ, также на его счету 6 голевых передач.

