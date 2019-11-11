В Казани эвакуируют торговый центр «Кольцо»

Из торгового-развлекательного комплекса «Кольцо» в Казани в настоящий момент эвакуированы люди. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Тревога началась в 9.30 утра. Сейчас в здании работают сотрудники МВД и кинологи с собаками. В пресс-службе МЧС запрос перенаправили в МВД РТ, в МВД пока не прокомментировали ситуацию.

В самом ТЦ объясняют произошедшее «техническими причинами».

Ранее МЧС рассказало, как вести себя при эвакуации из ТЦ.