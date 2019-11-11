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Происшествия

В Казани эвакуируют торговый центр «Кольцо»

10:23, 11.11.2019 2
В Казани эвакуируют торговый центр «Кольцо»
Фото: wikipedia.org/Kazaneer

Из торгового-развлекательного комплекса «Кольцо» в Казани в настоящий момент эвакуированы люди. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Тревога началась в 9.30 утра. Сейчас в здании работают сотрудники МВД и кинологи с собаками. В пресс-службе МЧС запрос перенаправили в МВД РТ, в МВД пока не прокомментировали ситуацию.

В самом ТЦ объясняют произошедшее «техническими причинами».

Ранее МЧС рассказало, как вести себя при эвакуации из ТЦ.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:42
    Подготовка к реконструкции???
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  • Анонимно 10:59
    Тц Проспект тоже какая то кутерьма идет с утра.
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