«Дылда» вошла в число зарубежных претендентов на «Оскар»
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».
Ранее номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке», но с этого года получила новое название, сообщается на сайте премии.
По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США, диалоги в ней должны по большей части быть не на английском языке, а продолжительность фильма составлять более 40 минут.
Фильм «Дылда» рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.
Это вторая полнометражная картина Балагова (дебют 2017 года — «Теснота»).
Ранее фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.ОбществоКультура
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