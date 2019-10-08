«Дылда» вошла в число зарубежных претендентов на «Оскар»

Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Ранее номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке», но с этого года получила новое название, сообщается на сайте премии.

По правилам киноакадемии, картина должна быть создана за пределами США, диалоги в ней должны по большей части быть не на английском языке, а продолжительность фильма составлять более 40 минут.

Фильм «Дылда» рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Это вторая полнометражная картина Балагова (дебют 2017 года — «Теснота»).

Ранее фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.