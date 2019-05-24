Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале

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Режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, сообщает «РИА Новости».

Награду ему принес фильм «Дылда». Картина рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. В нем снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова. Приз за Балагова получил продюсер Александр Роднянский. Сам режиссер не успел вернуться в Канны к торжественной церемонии.

Напомним, ранее во Франции открыли 72-й Каннский фестиваль.