IT-парк потратит более 1 млн рублей на брендированную продукцию

Брендированная продукция понадобится технопарку в сфере высоких технологий «IT-парк». Сумма закупки составит 1,22 млн рублей.

От подрядчика потребуется поставить 22 вида брендированной продукции. Дороже всего — 3 072 рубля за штуку — будет стоить каждое из 50 беспроводных зарядных устройств «Камень». Столько же понадобится универсальных зарядных устройств с функцией беспроводной зарядки — по 2 649 рублей. По 300 штук потребуется магнитных закладок, салфеток из микроволокна, берушей в кейсе.

Кроме того, понадобится 100 универсальных термочехлов для напитков навынос — капстеров по 532 рубля, а также 120 беспроводных карманных колонок примерно по тысяче рублей.

Подать заявку на участие потенциальные подрядчики могут до 14 ноября, а итоги закупки подведут 19 ноября.