В субботу крупнейшая пробка Казани не превысила 1,6 км

В субботу, 9 ноября, максимальная загруженность дорог Казани составила только 3 балла. Самая длинная пробка за сутки растянулась только на 1,6 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 13.37 был занят участок улицы Арбузова — от Сибирского тракта до улицы Академика Губкина.

Наиболее загруженная магистраль вечером — улица Декабристов в обе стороны (4 балла).



В списке самых длинных пробок также заторы на улицах Центральной и Кул Гали (1,5 км), Залесной улице (1,5 км), Фрунзе (1,2 км) и улице Зорге (1,1 км).