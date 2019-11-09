Бека Микелтадзе: «Судья зря удалил игрока «Рубина» и сломал игру»

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился мнением после поражения от «Динамо» (0:1).

— В первом тайме хорошо играли, но нашему футболисту дали незаслуженную вторую желтую карточку, что сломало игру. А так вначале мы неплохо играли.

— Главный тренер «Динамо» Новиков сказал, что у него нет претензий к судье. А у вас есть?

— Я, конечно, не смотрел сам эпизод в повторе, но мне, кажется, что Зуева он зря удалил. По удалению вот так. А в целом по матчу — он давал ненужные свистки, прерывал опасные моменты и по идее сломал игру.

— Когда ждать от «Рубина» голов?

— Надо работать, работать и работать. Потом придет результат. А сейчас, значит, пока у нас, к сожалению, не получается, — передает слова Микелтадзе корреспондент «Реального времени».