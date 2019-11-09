Новости спорта

00:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Бека Микелтадзе: «Судья зря удалил игрока «Рубина» и сломал игру»

17:34, 09.11.2019 1
Бека Микелтадзе: «Судья зря удалил игрока «Рубина» и сломал игру»
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе поделился мнением после поражения от «Динамо» (0:1).

— В первом тайме хорошо играли, но нашему футболисту дали незаслуженную вторую желтую карточку, что сломало игру. А так вначале мы неплохо играли.

— Главный тренер «Динамо» Новиков сказал, что у него нет претензий к судье. А у вас есть?

— Я, конечно, не смотрел сам эпизод в повторе, но мне, кажется, что Зуева он зря удалил. По удалению вот так. А в целом по матчу — он давал ненужные свистки, прерывал опасные моменты и по идее сломал игру.

— Когда ждать от «Рубина» голов?

— Надо работать, работать и работать. Потом придет результат. А сейчас, значит, пока у нас, к сожалению, не получается, — передает слова Микелтадзе корреспондент «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 ноя
    Рубин в первом таме должен был пропустить трёху, спасибо Дюпину. Голами надо доказывать своё превосходство, а не ныть в интервью о судействе. Где голы, где победы?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров