Константин Рауш: «Динамо» должно было забить второй гол»

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал победу над казанским «Рубином» (1:0), в матче он отметился голевой передачей.

— Как сложилась игра? Насколько повлияло удаление на динамику матча?

— В целом можно сказать, что первый тайм мы играли очень здорово. Многое получалось, должны были забить второй гол. Во втором тайме что-то сели в оборону и начали привозить сами себе проблемы. Я думаю, хорошо, что в конце смогли взять три очка. Нам нельзя так глубоко садиться в оборону, второй тайм у нас получился не очень.

— Эпизод с удалением у «Рубина» уже успели посмотреть?

— Нет, не успел.

— Как прокомментируете забитый гол? Вам удалась очень хорошая передача.

— В самом начале эпизода Нойштедтер хорошо поборолся за мяч и здорово его вернул, хороший, сильный пас у него получился. Я вперед подработал, а Себа (Себастьян Шиманьски, — прим.ред.) очень здорово сделал забегание, и получилось дать пас в правильный момент. Думаю, это красивый гол, — приводит слова Рауша корреспондент «Реального времени».