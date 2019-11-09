В Минсельхозе Татарстана раскритиковали ряд районов за работу с сельхозтехникой

Глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров сегодня рассказал о ходе постановки сельскохозяйственной техники на зимнее хранение. По его словам, в большинстве районов эта работа организована в соответствии с нормативными требованиями. Вместе с тем есть и районы, где министерство обнаружило нарушения.

Так, нарушения нашли в ряде хозяйств Агрызского, Альметьевского, Верхнеуслонского, Лаишевского, Менделеевского районов. Особое внимание министр обратил на агрофирму «Атабаевская» Лаишевского района.

— Техника даже не подготовлена к хранению: не очищена от грязи, в бункерах сеялок имеются остатки семян — как кладезь для бактерий и усиленной коррозии, нет порядка ни на территории машинно-тракторного парка, ни в ремонтных мастерских, — приводит доклад Зяббарова пресс-служба президента Татарстана.

Он добавил, что ООО «Закрома» Новошешминского района к настоящему времени не поставили сельхозмашины на хранение, для чего не подготовлена даже площадка — она обросла сорняком.

В Минсельхозе также отметили, что важность правильного хранения техники возрастает вместе с затратами на ее обслуживание. Сейчас хозяйства в Татарстане тратят на эти цели до 3,5 млрд рублей в год. При этом сегодня машинно-тракторный парк на 60% состоит из сельхозмашин с истекшими сроками амортизации.

