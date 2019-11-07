Лига Европы. «Краснодар» дома обыграл «Трабзонспор», Фернандеш оформил дубль

«Краснодар» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы уверенно обыграл турецкий «Трабзонспор» (3:1).

За российскую команду дублем отметился Мануэль Фернандеш, еще один гол на счету Ивана Игнатьева. Гости отквитали один мяч на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

После этой победы «Краснодар» набрал 6 очков и поднялся на вторую строчку в группе.

«Краснодар» — «Трабзонспор» — 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: Фернандеш — 2, Игнатьев — Нвакуеме.