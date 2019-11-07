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Стало известно время и место прощания с актером ТЮЗа Александром Купцовым

20:25, 07.11.2019
Стало известно время и место прощания с актером ТЮЗа Александром Купцовым
Фото: https://vk.com/kazantuz

Прощание с актером Казанского ТЮЗа, народным артистом Татарстана Александром Купцовым состоится в субботу, 9 ноября, с 9 до 11 часов в здании театра по адресу: Островского, 10.

Похоронят актера на кладбище в поселке Салмачи, сообщается в официальной группе театра в социальной сети.

Александр Купцов скончался накануне, 6 ноября, на 65-м году жизни. В театре рассказали, что актер умер после спектакля. В среду в ТЮЗе шел «Маленький принц», где Купцов играл Короля.

Напомним, в начале октября скончался другой актер ТЮЗа — Арсений Курченков. Он умер во время спектакля «Бал. Бесы».

ОбществоКультура Татарстан
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