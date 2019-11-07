В России выпустили первое приложение для управления «Виртуальной АТС» от телеком-оператора

В российском сегменте App Store и Play Market вышло первое приложение для управления системой «Виртуальная АТС» от телеком-оператора. Такая система заменяет физическую офисную мини-АТС и в некоторых случаях кол-центр.

Приложение разработал «МегаФон». Сервис позволяет при помощи одного мобильного телефона вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, e-mail или Telegram.

По данным «ТМТ Консалтинг», в течение прошлого года объем рынка виртуальных АТС в России вырос на 35% и почти достиг 8 млрд рублей. За этот период рынок увеличился на 45%, а число воспользовавшихся «Виртуальной АТС» компаний составило 267 тысяч.