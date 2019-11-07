«Банк Казани» определил первых трех победителей в рамках акции «Трать с выгодой!»

Акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Трать с выгодой!» от «Банка Казани» стартовала почти месяц назад. Мы подвели первые итоги ежемесячного конкурса и определили трех победителей — обладателей 3-х месяцев бесплатного обслуживания по пакетам банка.

Акция «Трать с выгодой!» действует до 22.12.2019 г. У вас еще есть возможность принять участие в ежемесячном розыгрыше призов, а также в розыгрыше дополнительного главного приза — сертификата на пакет «Стандарт» юридической поддержки «Юрист 24 для МСБ» от партнера банка ООО «Европейская юридическая служба».

Напоминаем, для того, чтобы стать участником акции, необходимо совершать расходные операции в размере не менее 2000 рублей по Корпоративной карте, оформленной как ранее, так и в период проведения акции.

Расчетными операциями, учитываемыми для целей Акции, являются:

Оплата покупок в торгово-сервисных предприятиях (в том числе и онлайн-площадки).

Снятие наличных в банкоматах и терминалах.

Оплата услуг сторонних организаций через банкоматы и терминалы, а также в любых системах Банка.

Больше расходных операций по карте — больше шансов на победу в розыгрыше.

Ознакомиться с информацией об организаторе акции, с полными условиями проведения акции, порядке, сроках и месте получения призов вы можете на официальном сайте банка .