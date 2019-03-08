Россияне стали лидерами по получению паспортов Кипра и Мальты

В 2017 году около 2 тыс. россиян получили гражданство Кипра и Мальты. При этом в обеих странах им выдали больше паспортов, чем другим иностранцам.

По данным статистического агентства Eurostat, граждане России также оказались среди лидеров по количеству полученных паспортов в Финляндии и Литве.

Всего гражданство ЕС в 2017 году получили 20,8 тыс. россиян. По этому показателя Россия входит в топ-10 стран, занимая девятое место. Впереди находится Марокко, Албания, Индия, Турция, Румыния, Пакистан, Польша и Бразилия.

Стоит отметить, что первым по влиятельности в мире по рейтингу Passport Index является паспорт ОАЭ. Он позволяет свободно посещать 167 стран без визы. Российский паспорт занимает в списке 38-ю позицию.