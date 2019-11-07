Сегодня в Татарстане ожидается до +14, небольшой дождь и сильный ветер

В четверг, 7 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами дождь.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 17—22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +9°С до +14°С. В Казани днем ожидается от 11°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +11°С до +13°С.

