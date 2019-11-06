В Кремле не рассматривают отказ от ЕГЭ

Возможность отказа от единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется», — ответил он на вопрос, обсуждается ли всерьез возможность отмены ЕГЭ.

Однако он подчеркнул, что разные экспертные точки зрения высказываются по этому поводу, но каких-то обсуждений на этот счет нет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ намерено изменить порядок оглашения тем итогового сочинения для одиннадцатиклассников. Это планируется сделать для того, чтобы уменьшить количество списанных из интернета работ.

