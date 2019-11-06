В России начали сдавать Iphone в аренду

Крупнейший продавец техники Apple re:Store и компания Forward Leasing запустили сервис лизинга iPhone. В настоящее время возможно взять в аренду пять моделей смартфона.

Так, в каталоге на сайте в лизинг доступны iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS и iPhone XS Max. За аренду смартфона нужно будет платить раз в месяц. Например, ежемесячный платеж за iPhone 11 с 64 Гб составляет 3,9 тыс. рублей, за iPhone 11 Pro Max — 5,9 тыс. рублей.

После года использования гаджета в аренду у пользователя появляется возможность выкупить смартфон или бесплатно заменить использованный iPhone на новую модель. Подчеркивается, что обмен возможен только в случае «отличного состояния» смартфона.

Ранее корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Она позволит смотреть фильмы и сериалы собственного производства компании. Новый сервис будет доступен в приложении и на сайте компании. В России сервис обойдется клиентам примерно в 200 рублей в месяц.

