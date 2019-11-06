День в истории: первый Вечный огонь, переизбрание Барака Обамы, день смерти Чайковского
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 ноября. В этот день отмечается:
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
- Международный день памяти животных, погибших от рук человека.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1736 — Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет в Германии.
- 1772 — начало Патрасского сражения между флотами Российской и Османской империй.
- 1860 — Авраам Линкольн избран 16-м президентом США от Республиканской партии.
- 1923 — в Польше начинается Краковское восстание.
- 1924 — первые в СССР магистральные тепловозы (Щэл1 системы инженера Гаккеля и Ээл2 системы инженера Ломоносова) совершили первую испытательную поездку.
- 1931 — в Москве делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии «Феликс Дзержинский» — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР.
- 1932 — завод «Динамо» выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.
- 1941 — обращение Сталина к советскому народу, доклад на торжественном заседании перед парадом войск Красной Армии 7 ноября на Красной площади в Москве.
- 1957 — в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь.
- 1975 — Sex Pistols дали свой первый концерт в художественной школе Святого Мартина.
- 1986 — крушение поездов на станции Користовка. Погибли 44 человека, ранено 100 человек, из них 27 тяжело.
- 1995 — выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.
- 2012 — президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.
В этот день родились:
- 1814 — Адольф Сакс (ум. 1894), бельгийский мастер музыкальных инструментов, создатель саксофона.
- 1851 — Чарльз Генри Доу (ум. 1902), американский журналист, сооснователь Dow Jones & Co, автор промышленного индекса Доу-Джонса.
- 1854 — Джон Филип Суза (ум. 1932), американский композитор и дирижер, «король марша».
- 1940 — Алла Сурикова, кинорежиссер, народная артистка России.
- 1948 — Гленн Фрай (ум. 2016), американский музыкант, певец и автор песен, сооснователь рок-группы Eagles.
- 1971 — Александр Носик, российский актер, телеведущий.
В этот день умерли:
- 1836 — Карл X (р. 1757), король Франции, последний представитель династии Бурбонов.
- 1893 — Петр Чайковский (р. 1840), российский композитор.
- 1938 — расстрелян Касым Тыныстанов (р. 1901), киргизский поэт, ученый, государственный деятель, основоположник киргизской письменности.
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