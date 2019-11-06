День в истории: первый Вечный огонь, переизбрание Барака Обамы, день смерти Чайковского

Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 ноября. В этот день отмечается:



Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

В этот день произошли следующие значимые события:

1736 — Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет в Германии.

1772 — начало Патрасского сражения между флотами Российской и Османской империй.

1860 — Авраам Линкольн избран 16-м президентом США от Республиканской партии.

1923 — в Польше начинается Краковское восстание.

1924 — первые в СССР магистральные тепловозы (Щэл1 системы инженера Гаккеля и Ээл2 системы инженера Ломоносова) совершили первую испытательную поездку.

1931 — в Москве делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии «Феликс Дзержинский» — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР.

1932 — завод «Динамо» выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.

1941 — обращение Сталина к советскому народу, доклад на торжественном заседании перед парадом войск Красной Армии 7 ноября на Красной площади в Москве.

1957 — в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь.

1975 — Sex Pistols дали свой первый концерт в художественной школе Святого Мартина.

1986 — крушение поездов на станции Користовка. Погибли 44 человека, ранено 100 человек, из них 27 тяжело.

1995 — выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.

2012 — президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.

В этот день родились:

1814 — Адольф Сакс (ум. 1894), бельгийский мастер музыкальных инструментов, создатель саксофона.

1851 — Чарльз Генри Доу (ум. 1902), американский журналист, сооснователь Dow Jones & Co, автор промышленного индекса Доу-Джонса.

1854 — Джон Филип Суза (ум. 1932), американский композитор и дирижер, «король марша».

1940 — Алла Сурикова, кинорежиссер, народная артистка России.

1948 — Гленн Фрай (ум. 2016), американский музыкант, певец и автор песен, сооснователь рок-группы Eagles.

1971 — Александр Носик, российский актер, телеведущий.

В этот день умерли: