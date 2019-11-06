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День в истории: первый Вечный огонь, переизбрание Барака Обамы, день смерти Чайковского

01:24, 06.11.2019
День в истории: первый Вечный огонь, переизбрание Барака Обамы, день смерти Чайковского
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 6 ноября. В этот день отмечается:

  • Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
  • Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

В этот день произошли следующие значимые события:

  • 1736 — Михаил Ломоносов зачислен в Марбургский университет в Германии.
  • 1772 — начало Патрасского сражения между флотами Российской и Османской империй.
  • 1860 — Авраам Линкольн избран 16-м президентом США от Республиканской партии.
  • 1923 — в Польше начинается Краковское восстание.
  • 1924 — первые в СССР магистральные тепловозы (Щэл1 системы инженера Гаккеля и Ээл2 системы инженера Ломоносова) совершили первую испытательную поездку.
  • 1931 — в Москве делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии «Феликс Дзержинский» — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР.
  • 1932 — завод «Динамо» выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.
  • 1941 — обращение Сталина к советскому народу, доклад на торжественном заседании перед парадом войск Красной Армии 7 ноября на Красной площади в Москве.
  • 1957 — в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь.
  • 1975 — Sex Pistols дали свой первый концерт в художественной школе Святого Мартина.
  • 1986 — крушение поездов на станции Користовка. Погибли 44 человека, ранено 100 человек, из них 27 тяжело.
  • 1995 — выпущен последний альбом Queen с участием Фредди Меркьюри.
  • 2012 — президент США Барак Обама был переизбран на второй срок.

В этот день родились:

  • 1814 — Адольф Сакс (ум. 1894), бельгийский мастер музыкальных инструментов, создатель саксофона.
  • 1851 — Чарльз Генри Доу (ум. 1902), американский журналист, сооснователь Dow Jones & Co, автор промышленного индекса Доу-Джонса.
  • 1854 — Джон Филип Суза (ум. 1932), американский композитор и дирижер, «король марша».
  • 1940 — Алла Сурикова, кинорежиссер, народная артистка России.
  • 1948 — Гленн Фрай (ум. 2016), американский музыкант, певец и автор песен, сооснователь рок-группы Eagles.
  • 1971 — Александр Носик, российский актер, телеведущий.

В этот день умерли:

  • 1836 — Карл X (р. 1757), король Франции, последний представитель династии Бурбонов.
  • 1893 — Петр Чайковский (р. 1840), российский композитор.
  • 1938 — расстрелян Касым Тыныстанов (р. 1901), киргизский поэт, ученый, государственный деятель, основоположник киргизской письменности.

    ОбществоИстория
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