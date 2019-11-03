«Салават Юлаев» забросил девять шайб в ворота минского «Динамо»
«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата РПЛ с крупным счетом разгромил минское «Динамо» — 9:1.
Дублями в составе уфимцев отметились Дмитрий Кугрышев и Никита Сошников. Также по три очка набрали Линус Умарк и Сакари Маннинен. У минчан гол престижа забросил Владислав Еременко.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 9:1 (4:0, 3:1, 2:0)
Голы:
1:0 (12:00) — Сошников (Маннинен);
2:0 (12:22) — Кадейкин (Жарков, Кугрышев);
3:0 (15:45) — Жарков (Кугрышев, Кадейкин);
4:0 (18:18) — Арзамасцев (Сошников, Маннинен);
5:0 (21:24) — Умарк (Маннинен);
6:0 (27:42) — Хартикайнен (Умарк);
6:1 (35:55) — Ерёменко (Степанов, Спунер, бол.);
7:1 (36:39) — Кугрышев;
8:1 (46:48) — Сошников (Умарк, Ларсен, бол.);
9:1 (50:30) — Кадейкин (Панин, Кугрышев);
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