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Суд не стал отменять результаты выборов на одном из участков в Казани

08:19, 01.11.2019
Суд не стал отменять результаты выборов на одном из участков в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Приволжский райсуд Казани не нашел нарушений на избирательном участке №262 в Единый день голосования 8 сентября. Отменять результаты голосования он не стал.

Иск подали представители татарстанского отделения «Справедливой России», пишет «Коммерсант». В качестве доказательства приводилось видео, на котором якобы запечатлен момент вброса бюллетеней. ЦИК Татарстана еще в день выборов отрицал факт вброса.

В участковой избирательной комиссии (УИК) сочли продемонстрированный видеоролик «провокацией».

ОбществоВласть Татарстан
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