Суд не стал отменять результаты выборов на одном из участков в Казани

Приволжский райсуд Казани не нашел нарушений на избирательном участке №262 в Единый день голосования 8 сентября. Отменять результаты голосования он не стал.

Иск подали представители татарстанского отделения «Справедливой России», пишет «Коммерсант». В качестве доказательства приводилось видео, на котором якобы запечатлен момент вброса бюллетеней. ЦИК Татарстана еще в день выборов отрицал факт вброса.

В участковой избирательной комиссии (УИК) сочли продемонстрированный видеоролик «провокацией».