Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» за 9 месяцев превысила 58,2 миллиарда рублей

ПАО «Казаньоргсинтез» подвело финансовые итоги за 9 месяцев. Согласно данным отчетности по РСБУ, выручка предприятия превысила 58,2 млрд рублей. Этот показатель остался практически на прежнем уровне относительно результатов за аналогичный период прошлого года, показав незначительное снижение в 3%. Прибыль по итогам трех кварталов этого года составила 11,7 млрд рублей. Таким образом, «Казаньоргсинтезу» удалось достичь хороших финансовых результатов даже в условиях ухудшения конъюнктуры рынка и демпинга со стороны новых производителей полимеров, агрессивно вышедших на мировые рынки за последний год.

Напомним, начиная со второй половины 2018 года и до осени 2019-го российский рынок полимеров испытал серьезное давление со стороны иностранных игроков. В первую очередь это коснулось продаж полиэтилена низкого давления (ПНД). С конца 2018 года на российский рынок вышли производители ПНД из Туркменистана, а весной 2019-го — из Азербайджана. Это происходило на фоне общемирового падения цен на ПНД. Ухудшению ситуации способствовала и агрессивная ценовая политика на европейском рынке производителей из США. Со второй половины 2018 года также снижались мировые цены на поликарбонаты. Стабилизация произошла к осени 2019 года.