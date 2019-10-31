С пятницы начнут действовать более жесткие правила для владельцев автобусов и грузовиков

С 1 ноября в России вступают в силу изменения в законодательство, которые ужесточат правила для владельцев автобусов и грузовиков. С пятницы обязательной для физлиц станет установка тахографов.

Также штрафы за отсутствие приборов вырастут до 3—5 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

Приказом Минтранса закреплен перечень транспортных средств, на которых тахографы можно не ставить — среди них эвакуаторы, бетономешалки, троллейбусы, автомобили для ритуальных услуг, молоковозы, автолавки, транспорт инкассаторов и передвижные телестудии.

Отмечается, что цены на тахографы варьируются в пределах 35—45 тысяч рублей. Кроме того, на установку приборов требуется около 5 тысяч рублей. Также раз в 3 года необходимо менять блоки системы криптографической защиты информации (СКЗИ), что потребует еще около 20—25 тысяч рублей.

Нововведение может коснуться миллионов граждан, однако новые правила работать не будут: власти не успели внести изменения в ПДД и соответствующий приказ Минтранса.