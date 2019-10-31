Twitter вводит запрет на политическую рекламу

В сервисе микроблогов Twitter по всему миру запретят публиковать политическую рекламу.

«Мы считаем, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать», — сообщил гендиректор компании Джек Дорси на своей странице в соцсети.

Запрет вступит в силу 22 ноября.

Ранее сообщалось, что соцсеть Twitter запретит рекламу СМИ, финансируемых правительствами различных государств. Однако эта мера не должна затронуть общественные каналы. Таким образом Twitter собирается «защитить здоровый дискурс и открытое общение».