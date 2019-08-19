Twitter перестанет рекламировать государственные СМИ

Соцсеть Twitter запретит рекламу СМИ, финансируемых правительствами различных государств. Однако эта мера не должна затронуть общественные каналы.

«В будущем мы не будем принимать рекламу от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Все учетные записи, которые это затронет, смогут по-прежнему использовать Twitter для публичного общения, но не для рекламы», — говорится в заявлении компании.

Таким образом Twitter собирается «защитить здоровый дискурс и открытое общение».

Критерии будут формировать на основе оценок со стороны таких организаций, как «Репортеры без границ», Freedom House, еженедельник Economist, Комитет в защиту журналистов и подразделения ЮНЕСКО.

Ранее руководство соцсети Facebook сообщило об ужесточении правил политической рекламы в странах, где в 2019 году запланированы выборы.

