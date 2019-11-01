День в истории: открытие Магелланова пролива, основание Евросоюза и ЕСПЧ, День мертвых
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 1 ноября. В этот день отмечается:
- Международный день вегана.
- Мексика, США — День мертвых.
- Россия — День судебного пристава.
В этот день произошли следующие события:
- 1478 — папа римский Сикст IV направил буллу Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому, разрешающую учреждение Испанской инквизиции.
- 1512 — впервые был показан публике потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело.
- 1520 — открыт Магелланов пролив.
- 1612 — бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль.
- 1755 — сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами стали причинами гибели не менее 100 000 человек.
- 1800 — президент США Джон Адамс стал первым президентом, живущим в Исполнительном Особняке (позднее переименованным в Белый дом).
- 1894 — вступил на престол последний российский император Николай II.
- 1896 — в журнале «National Geographic» впервые появляется картинка, показывающая обнаженную грудь женщины.
- 1897 — студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус».
- 1899 — На воду спущен крейсер «Варяг».
- 1922 — в Османской империи по инициативе Мустафы Кемаля была упразднена монархия.
- 1944 — Завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны.
- 1950 — покушение на президента США Гарри Трумэна.
- 1952 — США на атолле Эниветок впервые испытывают водородную бомбу.
- 1959 — в Ленинграде в особняке Дервиза на Английской набережной открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.
- 1977 — начаты пассажирские рейсы сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.
- 1990 — в СССР введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам.
- 1993 — основан Европейский союз.
- 1993 — в Туркменистане введена национальная валюта — манат.
- 1997 — начал вещание Общероссийский государственный телеканал «Культура»
- 1998 — основан Европейский суд по правам человека.
- 1998 — создана Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации.
В этот день родились:
- 1578 — Дмитрий Пожарский (ум. 1642), князь, российский государственный и политический деятель.
- 1798 — Бенджамин Ли Гиннесс (англ. Benjamin Guinness; ум. 1868), ирландский пивовар и первый лорд-мэр Дублина.
- 1863 — Джордж Паркер (ум. 1937), американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.
- 1889 — Филип Ноэль-Бейкер (ум. 1982), британский дипломат, пацифист, лауреат Нобелевской премии мира (1959).
В этот день умерли:
- 1888 — Николай Пржевальский (р. 1839), российский путешественник, натуралист, исследователь Центральной Азии.
- 1894 — Александр III Романов, российский император (1881—1894)
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