День в истории: открытие Магелланова пролива, основание Евросоюза и ЕСПЧ, День мертвых

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 1 ноября. В этот день отмечается:



Международный день вегана.

Мексика, США — День мертвых.

Россия — День судебного пристава.

В этот день произошли следующие события:

1478 — папа римский Сикст IV направил буллу Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому, разрешающую учреждение Испанской инквизиции.

1512 — впервые был показан публике потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело.

1520 — открыт Магелланов пролив.

1612 — бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль.

1755 — сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами стали причинами гибели не менее 100 000 человек.

1800 — президент США Джон Адамс стал первым президентом, живущим в Исполнительном Особняке (позднее переименованным в Белый дом).

1894 — вступил на престол последний российский император Николай II.

1896 — в журнале «National Geographic» впервые появляется картинка, показывающая обнаженную грудь женщины.

1897 — студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус».

1899 — На воду спущен крейсер «Варяг».

1922 — в Османской империи по инициативе Мустафы Кемаля была упразднена монархия.

1944 — Завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны.

1950 — покушение на президента США Гарри Трумэна.

1952 — США на атолле Эниветок впервые испытывают водородную бомбу.

1959 — в Ленинграде в особняке Дервиза на Английской набережной открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.

1977 — начаты пассажирские рейсы сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

1990 — в СССР введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам.

1993 — основан Европейский союз.

1993 — в Туркменистане введена национальная валюта — манат.

1997 — начал вещание Общероссийский государственный телеканал «Культура»

1998 — основан Европейский суд по правам человека.

1998 — создана Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации.

В этот день родились:

1578 — Дмитрий Пожарский (ум. 1642), князь, российский государственный и политический деятель.

1798 — Бенджамин Ли Гиннесс (англ. Benjamin Guinness; ум. 1868), ирландский пивовар и первый лорд-мэр Дублина.

1863 — Джордж Паркер (ум. 1937), американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.

1889 — Филип Ноэль-Бейкер (ум. 1982), британский дипломат, пацифист, лауреат Нобелевской премии мира (1959).

В этот день умерли: