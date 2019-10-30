Елизавета Нугуманова: «Загитова и Медведева нормально дружат. Нет такого, что прям мимо друг друга ходят»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях между олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Загитова и Медведева нормально дружат, я видела. Нормально общаются. На чемпионате России каждый год видела. Они очень хорошо общаются. Нет такого, что прям мимо друг друга ходят.

Здоровается ли Женя с Тутберидзе? Конечно. Она говорит: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». Я видела. Женя — хорошая девочка очень. Если она приняла такое решение (уйти от Тутберидзе), то, значит, для нее так будет лучше», — сказала Нугуманова.

Напомним, что ранее Медведева работала вместе с Загитовой с тренером Этери Тутберидзе, но после Олимпийских игр в Пхенчхане покинула группу и перешла на работу с канадским наставником Брайаном Орсером.