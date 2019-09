В СМИ появились фото новой Skoda Octavia

В Сети появились фотографии нового поколения автомобиля Skoda Octavia, на которых видны детали экстерьера и интерьера новинки. Их опубликовал портал Motor1.com.

На прототип новой Octavia вернули цельные фары. При этом задние фары автомобиля заходят на дверь багажника, делая его визуально более широким.

Судя по фотографиям салона, Octavia получила новый руль с двумя спицами и цифровую панель приборов. Также в машине есть большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, имитирующий планшет.

