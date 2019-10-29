В Уфе нашли машину пропавшего с детьми мужчины

Полиция нашла в Уфе автомобиль мужчины, который пропал с детьми три дня назад. Машина стояла в лесопосадке.

«Автомобиль, принадлежащий пропавшему мужчине, на котором он предположительно уехал с детьми, обнаружили в лесном массиве в Калининском районе Уфы. В данный момент поиски ведутся в лесу», — передает «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах Башкирии.

Напомним, что Следком возбудил уголовное дело по факту пропажи отца и двоих сыновей. Они вышли из дома в субботу около 15.00 и не вернулись. Дело возбуждено по статье УК РФ «Убийство».