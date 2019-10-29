Новости общества

01:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане резко похолодает, но ветер успокоится

05:35, 29.10.2019
Сегодня в Татарстане резко похолодает, но ветер успокоится
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 29 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 18 м/с, днем с переходом на восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от 0°С до +5°С. В Казани ожидается от 0°С до +3°С. В Набережных Челнах термометры будут показывать температуру в пределах 0—4 градусов выше ноля.

Напомним, в период с 29 октября по 2 ноября синоптики прогнозируют похолодание до -9 градусов и даже метель.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров