Юрий Уткульбаев и Андрей Голубев из «Нефтехимика» попали в сборную 20-го тура ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала свою версию символической сборной прошедшего 20-го тура.

Лучшим главным тренером тура стал наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев. Это уже второе попадание нижнекамского специалиста в сборную.

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Голубев в матче против «Нижнего Новгорода» сохранил свои ворота «сухими» и уже в третий раз оказался в списке 11-ти лучших ФНЛ.

Сборная 20-го тура ФНЛ: Голубев — Тучевич, Божин, Ненахов, Редькович — Корян, Казанков, Букия, Оанча, Кашчелан — Кротов.

Напомним, «Нефтехимик» в гостях обыграл «Нижний Новгород» со счетом 1:0.