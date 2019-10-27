«Нефтехимик» обыграл на выезде «Нижний Новгород»
«Нефтехимик» в матче чемпионата ФНЛ в гостях обыграл «Нижний Новгород» — 1:0.
Победу нижнекамцам принес точный удар Ильи Петрова на 87-й минуте встречи. Благодаря этому успеху «Нефтехимик» набрал 33 очка и отстает от четвертой строчки, дающей право на стыковые матчи за выход в РПЛ, на пять очков.
Вратарь гостей Андрей Голубев сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Олимп-Первенство ФНЛ. 20-й тур
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)
Гол: Петров (87).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым