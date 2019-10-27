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«Нефтехимик» обыграл на выезде «Нижний Новгород»

19:24, 27.10.2019
«Нефтехимик» обыграл на выезде «Нижний Новгород»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» в матче чемпионата ФНЛ в гостях обыграл «Нижний Новгород» — 1:0.

Победу нижнекамцам принес точный удар Ильи Петрова на 87-й минуте встречи. Благодаря этому успеху «Нефтехимик» набрал 33 очка и отстает от четвертой строчки, дающей право на стыковые матчи за выход в РПЛ, на пять очков.

Вратарь гостей Андрей Голубев сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Олимп-Первенство ФНЛ. 20-й тур

«Нижний Новгород» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)

Гол: Петров (87).

СпортФутбол Татарстан
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