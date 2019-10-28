День в истории: открытие статуи Свободы, основание Metallica, день рождения нового Джокера
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 28 октября. В этот день отмечается:
- Международный день анимации.
- Международный день школьных библиотек.
- День создания армейской авиации России.
- День бабушек и дедушек в России.
В этот день произошли следующие значимые события:
- 1492 — Колумб высадился на Кубе.
- 1571 — царь Иван IV Грозный обвенчался с Марфой Собакиной, которая спустя полмесяца скончалась.
- 1908 — вышел на киноэкраны первый в истории Российской Империи короткометражный художественный фильм «Понизовая вольница».
- 1654 — в Вологде во избавление от моровой язвы за одни сутки был построен Всеградский храм Спаса Всемилостивого.
- 1707 — землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тысяч человек.
- 1886 — в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы.
- 1914 — фирма «Kodak» объявляет о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.
- 1924 — Франция признала де-юре советское правительство.
- 1962 — Карибский кризис: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев объявил о демонтаже советских ракет на Кубе.
- 1974 — успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию «Луна-23».
- 1981 — основана американская метал-группа Metallica.
- 1995 — пожар в бакинском метро — крупнейшая авария в Бакинском метро, а также крупнейший по числу жертв инцидент в истории всех метрополитенов мира.
- 2007 — в Санкт-Петербурге завершилась первая Вики-конференция русской Википедии.
В этот день родились:
- 1794 — Роберт Листон (ум. 1847), шотландский хирург-новатор, изобретатель.
- 1860 — Дзигоро Кано (ум. 1938), японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо.
- 1884 — Мария Спиридонова (расстреляна в 1941), российская революционерка, одна из руководителей партии левых эсеров.
- 1936 — Роман Виктюк, театральный режиссер, народный артист России.
- 1945 — Гаджи Гаджиев, российский футбольный тренер.
- 1955 — Билл Гейтс, американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft.
- 1959 — Олег Добродеев, российский журналист и медиаменеджер, с 2004 г. генеральный директор ВГТРК.
- 1963 — Эрос Рамаззотти, итальянский певец и композитор.
- 1974 — Хоакин Феникс, американский киноактер, музыкант и клипмейкер, исполнитель роли Джокера в одноименном фильме 2019 года.
В этот день умерли:
- 1818 — Эбигейл Адамс (р. 1744), первая американская феминистка, супруга президента США Джона Адамса.
- 1941 — расстреляны:
Филипп Голощекин (р. 1876), большевик, советский деятель, один из организаторов расстрела царской семьи.
Яков Смушкевич (р. 1902), советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
- 1952 — покончил с собой Виктор Яшин (р. 1922), советский военный летчик, Герой Советского Союза.
- 1959 — погиб Камило Сьенфуэгос (р. 1932), революционер, одна из ключевых фигур Кубинской революции.
- 1969 — Корней Чуковский, русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок.
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