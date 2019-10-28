День в истории: открытие статуи Свободы, основание Metallica, день рождения нового Джокера

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 28 октября. В этот день отмечается:



Международный день анимации.

Международный день школьных библиотек.

День создания армейской авиации России.



День бабушек и дедушек в России.



В этот день произошли следующие значимые события:

1492 — Колумб высадился на Кубе.

1571 — царь Иван IV Грозный обвенчался с Марфой Собакиной, которая спустя полмесяца скончалась.

1908 — вышел на киноэкраны первый в истории Российской Империи короткометражный художественный фильм «Понизовая вольница».

1654 — в Вологде во избавление от моровой язвы за одни сутки был построен Всеградский храм Спаса Всемилостивого.

1707 — землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тысяч человек.

1886 — в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы.

1914 — фирма «Kodak» объявляет о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.

1924 — Франция признала де-юре советское правительство.

1962 — Карибский кризис: первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев объявил о демонтаже советских ракет на Кубе.

1974 — успешно стартует носитель, несущий автоматическую станцию «Луна-23».

1981 — основана американская метал-группа Metallica.

1995 — пожар в бакинском метро — крупнейшая авария в Бакинском метро, а также крупнейший по числу жертв инцидент в истории всех метрополитенов мира.

2007 — в Санкт-Петербурге завершилась первая Вики-конференция русской Википедии.

В этот день родились:

1794 — Роберт Листон (ум. 1847), шотландский хирург-новатор, изобретатель.

1860 — Дзигоро Кано (ум. 1938), японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо.

1884 — Мария Спиридонова (расстреляна в 1941), российская революционерка, одна из руководителей партии левых эсеров.

1936 — Роман Виктюк, театральный режиссер, народный артист России.

1945 — Гаджи Гаджиев, российский футбольный тренер.

1955 — Билл Гейтс, американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft.



1959 — Олег Добродеев, российский журналист и медиаменеджер, с 2004 г. генеральный директор ВГТРК.

1963 — Эрос Рамаззотти, итальянский певец и композитор.

1974 — Хоакин Феникс, американский киноактер, музыкант и клипмейкер, исполнитель роли Джокера в одноименном фильме 2019 года.

В этот день умерли: