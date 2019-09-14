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Конкурсник «ВИМ-Авиа» потребовал отменить сделки по продаже самолета и списанию 145 млн рублей

07:47, 14.09.2019 3
Конкурсник «ВИМ-Авиа» потребовал отменить сделки по продаже самолета и списанию 145 млн рублей
Фото: wikipedia.org / Igor Bubin

Конкурсный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в пгт Богатые Сабы в Татарстане, потребовал через суд признать недействительными ряд сделок авиакомпании.

Среди них — серия сделок по продаже некоего самолета (в сообщении не указано, о каком именно самолете идет речь) в 2016 году, в результате которых воздушное судно перешло от «ВИМ-Авиа» к ООО «Технополис».

Также конкурсник требует оспорить сделку по списанию 82,5 млн рублей в пользу межрайонной ИФНС, 8,3 млн рублей — в пользу ФСС и еще 57,8 млн рублей в счет погашения задолженности должника перед ООО «Экстрейд Сервис».

Напомним, в сентябре 2018 года авиакомпания была объявлена банкротом. При этом управляющий обнаружил ряд сомнительных сделок.

БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 сен
    Следки в заголовке
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  • Анонимно 14 сен
    Вим-авиа Где наша заработная плата за 2017 год ???! Более 1000 человек не получили !
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  • Анонимно 14 сен
    Как бывший сотрудник авиакомпании подтверждаю мне тоже не выплатили за июль,август и сентябрь 2017 года !!!
    Есть судебные постановления о взыскании ЗП отправленные в ФССП ,но ничего не исполняется !
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