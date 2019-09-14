Конкурсник «ВИМ-Авиа» потребовал отменить сделки по продаже самолета и списанию 145 млн рублей

Конкурсный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в пгт Богатые Сабы в Татарстане, потребовал через суд признать недействительными ряд сделок авиакомпании.

Среди них — серия сделок по продаже некоего самолета (в сообщении не указано, о каком именно самолете идет речь) в 2016 году, в результате которых воздушное судно перешло от «ВИМ-Авиа» к ООО «Технополис».

Также конкурсник требует оспорить сделку по списанию 82,5 млн рублей в пользу межрайонной ИФНС, 8,3 млн рублей — в пользу ФСС и еще 57,8 млн рублей в счет погашения задолженности должника перед ООО «Экстрейд Сервис».

Напомним, в сентябре 2018 года авиакомпания была объявлена банкротом. При этом управляющий обнаружил ряд сомнительных сделок.

