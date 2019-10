Трамп указал Apple на преимущество старых моделей iPhone

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что старые модели iPhone с механической кнопкой Home были намного лучше новых моделей, где она отсутствует.

Заявление он адресовал гендиректору Apple Тиму Куку.

«Тиму [Куку]: кнопка на iPhone гораздо лучше свайпа!» — написал политик.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!