Трамп указал Apple на преимущество старых моделей iPhone
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что старые модели iPhone с механической кнопкой Home были намного лучше новых моделей, где она отсутствует.
Заявление он адресовал гендиректору Apple Тиму Куку.
«Тиму [Куку]: кнопка на iPhone гораздо лучше свайпа!» — написал политик.
To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019
Кнопка Home перестала использоваться со времен выпуска iPhone X, то есть с осени 2017 года. На новых iPhone 11 эта кнопка также отсутствует.
Напомним, в сентябре эксперты составили рейтинг лучших смартфонов — новый iPhone оказался только на втором месте.
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