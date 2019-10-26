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Трамп указал Apple на преимущество старых моделей iPhone

08:43, 26.10.2019
Трамп указал Apple на преимущество старых моделей iPhone
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что старые модели iPhone с механической кнопкой Home были намного лучше новых моделей, где она отсутствует.

Заявление он адресовал гендиректору Apple Тиму Куку.

«Тиму [Куку]: кнопка на iPhone гораздо лучше свайпа!» — написал политик.

Кнопка Home перестала использоваться со времен выпуска iPhone X, то есть с осени 2017 года. На новых iPhone 11 эта кнопка также отсутствует.

Напомним, в сентябре эксперты составили рейтинг лучших смартфонов — новый iPhone оказался только на втором месте.

Технологии
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