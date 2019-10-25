На месте Птичьего рынка в Авиастроительном районе будет торговый центр — появились эскизы

Фото: Инна Серова

В Авиастроительном районе Казани на месте Птичьего рынка строят торговый центр с одноименным названием.

Ожидается, что строительство нового торгового центра в Соцгороде завершат во втором квартале следующего года.

В настоящее время стройка идет полным ходом:

Напомним, о закрытии и переформатирования рынка стало известно осенью прошлого года. Основной причиной называлось то, что «Птичий рынок» не соответствует требованиям безопасности и санитарии. Однако сообщалось, что обновленным объект торговли можно будет увидеть в конце этого года. На площади в 7000 кв. м планируется разместить арендаторов разных направлений, площадка не будет строго специализированной.

