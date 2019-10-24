Профилактика производственного травматизма в Татарстане: санаторий для предпенсионеров и комплексные реабилитации пострадавших

В территориальном отделении ФСС обсудили вопросы несчастных случаев на производстве.

В Татарстане на протяжении практически 10 лет снижаются показатели травматизма и смертности на производстве. Вместе в этим активно внедряются новые методы комплексной работы по реабилитации и ресоциализации пострадавших в результате ЧП на татарстанских производствах. Об этом сообщили участники круглого стола, который провели совместно региональное отделение Фонда социального страхования России по Республике Татарстан и «Комсомольская правда» в Казани. В мероприятии также приняли участие представители министерств, ведомств, предприятий и общественных организаций, чьи действия непосредственно влияют на сохранение жизни и здоровья рабочих.

В лидерах — падения и обрушения

На протяжении последнего десятилетия количество случаев производственного травматизма существенно снизилось. В общей статистике 2018 года в Поволжье Татарстан считается одним из безопасных регионов. И, например, по уровню травматизма в прошлом году уступил лишь Пензенской области.

— Большинство несчастных случаев происходит при падении с высоты. Это наиболее большой процент (32,1%), далее обвалы и обрушения (19%), воздействие движущих деталей (12,8%), — сказала Алла Курзенева, начальник отдела государственного управления охраной труда Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Комплексная реабилитация

Самая важная работа начинается с момента, когда на производстве произошел несчастный случай. Последние пять лет в Татарстане применяют систему комплексной реабилитации пострадавших, в которой задействован целый ряд разнопрофильных учреждений и специалистов. Об этом в рамках круглого стола рассказал руководитель регионального отделения фонда Павел Лоханов.

Рублевая поддержка профилактики травматизма

По словам начальника отдела страхования профессиональных рисков регионального отделения ФСС Айрата Гильмеева, государственной программой предусмотрено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний за счет части выплат работодателей в фонд.

— В нашей республике страхователи активно используют этот механизм. Ежегодно объем средств, направляемых на эти цели, увеличивается. Растет и количество организаций, использующих этот механизм, — отметил Гильмеев. — В этом году рассмотрены заявления и документы почти 2,5 тысячи страхователей на общую сумму более 440 миллионов рублей, что на 146 миллионов больше, чем в 2018 году.

Рост произошел благодаря тому, что с 2019 года организации могут направлять на санаторно-курортное лечение своих работающих сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, с этого года страхователь может использовать на финансирование предупредительных мер до 30% начисленных страховых взносов вместо 20%, что действовали ранее.

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