«Страусиная позиция»: Минкомсвязи высказалось против запрета публикации о преступлениях подростков

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что министерство не поддерживает инициативу Генпрокуратуры в части запретов публикаций СМИ о преступлениях, совершенных подростками.

«Считаем, что набор запретов и ограничений уже более чем избыточный и с запретами пора остановиться. А надежда на то, что если мы о чем-то не пишем, то этого и не происходит, означает борьбу с зеркалом, а не причиной и очень похожа на страусиную позицию», — передает ТАСС его слова.

Ранее Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений. «Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — отметила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева.