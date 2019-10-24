В ноябре животных «Реки Замбези» переселят в новую часть зоосада

Фото: пресс-служба президента РТ

Зоопарк «Река Замбези» готовится к приему первой партии животных на новую территорию площадью 6,7 га на берегу озера Кабана.

Как сообщили «Реальному времени», здесь завершается высадка деревьев и кустарников. Кроме того, в новой части продолжают устранять замечания международных координаторов программ по сохранению редких видов животных.

По их рекомендации изменили планировку вольера для носорога. Для горилл и шимпанзе собирают многоуровневую деревянную игровую площадку с гамаками и каналами. В зоопарке начался отопительный сезон. Для каждого вида животных требуется свой режим температуры и влажности.



Также в зоопарке продолжают формировать коллекцию. Уже поставили 22 вида животных и птиц (117 особей). В ноябре завезут розовых фламинго, гепардов, зебр, шимпанзе — восемь видов животных и птиц (57 особей).

Внешний вид вольеров выдержан в африканском стиле. Для посетителей предусмотрены зоны отдыха, ресторан со смотровой площадкой.