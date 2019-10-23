К Земле приближается астероид: ученые КФУ ведут наблюдения за астрономическим явлением

Астрономы Казанского федерального университета ведут наблюдения за сближающимся с Землей астероидом 162082 (1998 HL1). 25—26 октября объект будет максимально близок к Земле. Ученые отмечают, что 162082 (1998 HL1) пройдет от нашей планеты на расстоянии 6 миллионов километров.

Опасность заключается в том, что из-за гравитационного притяжения траектория астероидов может меняться. Для определения этого ученые ориентируются на массу астероида. А это можно выяснить, если знать, из чего он состоит.

Как сообщает пресс-служба КФУ, в настоящий момент состав 162082 (1998 HL1) не установлен. Ученые предполагают, что объект летит к нам из пояса астероидов — области Солнечной системы, расположенной между орбитами Марса и Юпитера.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ученые КФУ нашли связь между космической пылью и наступлением ледникового периода.